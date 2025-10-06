Mai dire Segre La Pro Pal Albanese scappa dallo studio FdI l’attacca | Un gesto vergognoso video
“Sono d’accordo con Liliana Segre, quello che sta accadendo a Gaza non è un genocidio”, ha detto a un certo punto Francesco Giubilei, direttore scientifico Fondazione Alleanza Nazionale. In quello stesso momento, durante la puntata della trasmissione di La7 “In Onda”, la relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati Francesca Albanese si è alzata e ha lasciato lo studio. “ Devo andare, ho un altro appuntamento “, ha detto Albanese per giustificare la strana coincidenza. “Una scena vergognosa”, ha subito commentato Giubilei. Luca Telese, conduttore insieme a Marianna Aprile, ha spiegato che era già stato concordato che Albanese lasciasse il programma prima della fine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
