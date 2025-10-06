Maghen Capital ha acquistato uno stabile a Milano | prima la ristrutturazione poi la vendita degli appartamenti
Maghen Capital ha acquistato un edificio cielo-terra situato in via Colletta 55 a Milano, in zona Porta Romana. L'immobile, che si sviluppa su quattro corpi scala, comprende circa 60 appartamenti in parte già locati su una superficie di 4.500 metri quadri a uso residenziale. Riqualificazione e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
