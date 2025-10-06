Maggiore sicurezza e minore trasparenza il nuovo approccio della Commissione per INFOSEC

Roma, 6 ottobre 2025 – La proposta dell’esecutivo di Bruxelles (20220084(COD)) sta passando al vaglio della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ( LIBE ) del Parlamento europeo, che potrà suggerire eventuali modifiche al Consiglio. La deadline per gli emendamenti, prevista fissata al 1 ottobre, è stata posticipata al 10 dello stesso mese su richiesta dei gruppi Socialisti e Democratici (S&D), Verdi e Renew europe. Attacchi informatici all’UE Già due anni fa Parlamento e Consiglio avevano adottato un Regolamento (20232841) per alzare il livello della cybersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’Unione poiché, secondo l’ultimo report pubblicato all’epoca dall’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza ( ENISA ) la Pubblica Amministrazione era stata identificata come il settore più soggetto agli attacchi degli hacker, con una percentuale del 38,5% sul totale degli attacchi condotti contro l’UE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

