Mafia tra Villaseta e Porto Empedocle chiesti rito abbreviato e patteggiamento per tre imputati

Si apre la fase dei riti alternativi nel procedimento che vede 53 imputati coinvolti nell'inchiesta sulle famiglie mafiose di Villaseta e Porto Empedocle. Durante l'udienza preliminare davanti al gup Lorenzo Chiaramonte, Giovanni Lauricella e Antonino Grillo hanno chiesto di essere giudicati con.

