Mafia l’allarme del Pg Sava | La voce che è sconfitta è una favoletta
(Adnkronos) – "Permettetemi di lanciare da qui un grido di allarme e lo faccio come Procuratore generale di Palermo. Molte volte si è detto che, prima, nei salotti buoni di Palermo si diceva che la mafia è una invenzione. Io sono molto preoccupata, perché io oggi sento, anche da voci autorevoli, l’affermazione ‘la mafia non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
L’allarme del Pg Sava: “Attenti a favoletta che mafia è sconfitta” - (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – “Permettetemi di lanciare da qui un grido di allarme e lo faccio come Procuratore generale di Palermo. Scrive pianetagenoa1893.net
Stragi di Mafia, pg Sava: “Massimo sforzo per arrivare a verità” - “Sappiamo tanto delle stragi e non e’ una sconfitta continuare a indagare, a trent’anni di distanza”. Lo riporta grandangoloagrigento.it