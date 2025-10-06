Mafia cinese in Italia il processo si arena sulla mancanza di traduttori
PRATO – A Prato, la maxi indagine Chinatruck — quella che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di una struttura mafiosa cinese in Italia — è bloccata da quattro anni. L’ultima udienza è saltata ancora una volta: l’interprete incaricata della traduzione delle intercettazioni è scomparsa. Non è un caso isolato. Anche il perito precedente si era tirato indietro. Nel frattempo, migliaia di conversazioni telefoniche, registrate in dialetti cinesi come quelli di Fujian e di Wenzhou, attendono ancora di essere tradotte. Senza quelle trascrizioni, il processo non può andare avanti: chi rifiuta, chi sparisce, chi parte per la Cina e promette di tornare ‘forse’ l’anno successivo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: mafia - cinese
Tentata estorsione a Bologna. “Siamo della mafia cinese, devi darci il tuo negozio”
Mafia cinese a Prato: dalla guerra delle grucce ai pentiti
Colpo alla mafia cinese: arresti in tutta Italia. Ecco come operano le triadi | VIDEO
Mafia cinese, silenzio di Pechino sulla rogatoria inviata dal procuratore Tescaroli - #LucaTescaroli #MafiaCinese #Prato #Ndrangehta #Camorra https://antimafiaduemila.com/home/mafie-news/309-topnews/106422-mafia-cinese-silenzio-di-pechino-sulla-roga - X Vai su X
Minacce dalla mafia cinese e gli interpreti spariscono. Il processo ai boss si blocca - Interi passaggi di telefonate saltati e messi da parte, ritenuti “irrilevanti” dall’interprete. Come scrive ilmessaggero.it
Mafia cinese in Italia, il processo si arena sulla mancanza di traduttori - PRATO – A Prato, la maxi indagine Chinatruck — quella che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di una struttura mafiosa cinese in Italia — è bloccata da quattro anni. Da msn.com