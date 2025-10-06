madonna di campiglio numero chiuso sulle piste da sci a natale e capodanno

Ora tocca anche allo sci. Dopo il numero chiuso per le auto alle Tre Cime di Lavaredo e al Lago di Braies, arriva una misura analoga sulle piste da sci di Madonna di Campiglio. La società che gestisce gli impianti di risalita ha deciso di introdurre un limite massimo di presenze sulle piste nelle settimane di maggiore affluenza. Durante il periodo di Capodanno (dal 28 dicembre al 5 gennaio) e di Carnevale (dal 15 al 22 febbraio), potranno accedere al massimo tra 14mila e 15mila persone al giorno. L’obiettivo, hanno spiegato i gestori in una nota, è migliorare la qualità dell’esperienza per gli sciatori e ridurre il sovraffollamento. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

