Macron vara il governo Lecornu Tra la maxi manovra e la censura
Tocca a Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron vara il suo quinto governo in due anni e per provare a uscire dalle secche di una crisi politica che paralizza la Francia, si affida al suo fedelissimo ex ministro della Difesa. Un esecutivo con 18 ministri, quasi tutti del movimento presidenziale Renaissance, già La République en marche. Primo consiglio dei ministri oggi pomeriggio con Macron, mentre domani il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale. Senza necessità di ottenere la fiducia in Aula, ma senza nemmeno poter evitare le critiche. Che sono arrivate a pochi minuti dalla nomina ufficiale, dopo quasi tre settimane di «esplorazione». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
