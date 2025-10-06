Macron prende 48 ore per uscire dalla crisi l’ultima chanche a Lecornu e l’ipotesi delle dimissioni | Mi assumerò responsabilità se fallisce
«Se Sébastien Lecornu fallirà, mi assumerò le mie responsabilità». Con queste parole, filtrate da fonti dell’Eliseo, Emmanuel Macron ha rotto il silenzio sulla crisi politica che paralizza la Francia, lasciando intendere che un nuovo scioglimento dell’Assemblea Nazionale – come quello che portò alle elezioni anticipate dell’estate 2024 – non è più soltanto un’ipotesi. Il presidente ha dato al primo ministro dimissionario 48 ore di tempo per tentare «ultimi negoziati» con i partiti e trovare una «piattaforma di azione per la stabilità del Paese» entro mercoledì 8 ottobre sera. Un ultimatum che suona come l’ultima carta a disposizione prima di nuove elezioni. 🔗 Leggi su Open.online
Macron 'prende atto', nomina successore nei prossimi giorni
Macron prende 48 ore per uscire dalla crisi, l’ultima chanche a Lecornu e l’ipotesi delle dimissioni: «Mi assumerò responsabilità se fallisce» - In caso contrario, Macron potrebbe sciogliere di nuovo il Parlamento L'articolo Macron prende 48 ore per uscire dalla cris ... Riporta msn.com
Lecornu lascia. Macron, '48 ore per uscire dalla crisi' - Il presidente francese gli affida i negoziati dell'ultima chance fino a mercoledì. Si legge su ansa.it