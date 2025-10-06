Dopo che Sébastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni da primo ministro francese, l’Eliseo ha precisato che Macron ha chiesto allo stesso di condurre «gli ultimi negoziati» «entro mercoledì sera» per «definire una piattaforma di azione e stabilità per il Paese», incarico che il premier dimissionario, ora responsabile degli affari correnti, ha accettato, mentre l’entourage del presidente ha sottolineato che Macron «si assumerebbe le proprie responsabilità » in caso di fallimento delle trattative. Il governo, nominato appena poche ore prima e in gran parte confermato rispetto alla precedente squadra ministeriale, è durato appena 12 ore, un fatto senza precedenti nella storia della Quinta Repubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Macron: «Mi assumerò ogni responsabilità in caso di fallimento delle trattative»