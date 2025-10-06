Macron in panne alla ricerca dell' 8° primo ministro dal 2017 il sesto dallo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022

Dal 2017 si sono succeduti in ordine: Édouard Philippe, Jean Castex, Élisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, Francis Bayrou e Sebastien Lecornu. Quest'ultimo entrerà sicuramente nella storia visto che il suo è il mandato più breve della Quinta repubblica Macron in panne alla ricerca d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

