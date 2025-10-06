Maceratese ribaltata dal Teramo Un ko che lascia l’amaro in bocca
2 MACERATESE 1 (3-5-2): Torregiani, Della Quercia, Botrini, Bruni, Pietrantonio, Messori (13’ pt Angiulli), Vitali Borgarello, Salustri, Pavone (30’ st Maiga Silvestri), Nanapere (10’ st Fall), Sereni (41’ st Alessandretti). A disp.: Sonko, Cipolletti, Persano, Costanzi, Seck. All. Pomante. MACERATESE (4-4-2): Cusin, Perini, Ciattaglia (39’ st Nasic), Vanzan (18’ st Gagliardi), Mastrippolito, Morganti, De Angelis (34’ st Ambrogi), Ruani (37’ st Sabattini), Marras, Neglia (37’ st Cirulli), Osorio Otero. A disp.: Gagliardini, Sciarra, Papa, Lorenzi. All. Possanzini. Arbitro: Tavassi di Tivoli. Reti: Neglia 14’ pt, Pavone 31’ pt, Fall 12’ st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: maceratese - ribaltata
Maceratese, Possanzini rimane in silenzio e non commenta il ko con il Fossombrone. Il ds De Cesare: «Troppi gli errori» - Questo il suo incipit: «A differenza delle altre partite, sembrava che si era messa subito bene per noi ... Scrive corriereadriatico.it
"Maceratese: il ko fa molto male Siamo incompleti, c’è da crescere" - Massimo Loviso, centrocampista della Maceratese, fa il punto della situazione dopo la meritata sconfitta in Coppa Italia a Montefano. Riporta ilrestodelcarlino.it