Macerata lavori in via dei Velini | Poche settimane per la riapertura poi vedremo le penali
Macerata, 6 ottobre 2025 – L’obiettivo per via dei Velini è riaprire la strada in entrambi i sensi di marcia. Potrebbe avvenire tra qualche settimana, o poco più di un mese. Si sta lavorando, a cantiere concluso capiremo quali saranno gli importi delle penali dovute al Comune”. L’assessore Andrea Marchiori fa il punto sui lavori alla strada tra Macerata e Villa Potenza, una delle principali vie d’accesso e uscita dalla città. “La priorità è riaprire. Va completata la parte in salita verso Montanello sul lato destro. In queste settimane c’è stata un’accelerazione. Vorrei puntualizzare però un aspetto importante – sottolinea Marchiori –, ossia che la politica non deve invadere campi che non le competono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
