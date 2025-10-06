Ma è vero? | ragazzo vince 500mila euro al gratta e vinci si accascia sul pavimento e perde i sensi
Ha comprato tre Gratta e vinci da 5 euro ciascuno e, quando ha scoperto di averne vinti 500mila, si è sentito male. È successo nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine. Protagonista della vicenda è un ragazzo arrivato poche settimane fa in Friuli dalla Campania. 🔗 Leggi su Today.it
Al momento dell'annuncio del vincitore, prima di congratularsi con Dembélé, Lamine Yamal è parso genuinamente deluso. Due considerazioni: - E meno male che a 18 anni è ancora un ragazzo vero. - Se mantiene i piedi per terra sorriderà tante volte nella st Vai su Facebook