Ma è vero? | ragazzo vince 500mila euro al gratta e vinci si accascia sul pavimento e perde i sensi

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha comprato tre Gratta e vinci da 5 euro ciascuno e, quando ha scoperto di averne vinti 500mila, si è sentito male. È successo nei giorni scorsi in una ricevitoria di Pradamano, in provincia di Udine. Protagonista della vicenda è un ragazzo arrivato poche settimane fa in Friuli dalla Campania. 🔗 Leggi su Today.it

