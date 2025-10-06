Ma come hai potuto Meghan Markle a Parigi sul luogo della morte di Diana è bufera
Meghan Markle di nuovo nella bufera. L’occasione, stavolta, è stata data da un ritorno tanto sorprendente, quanto gradito ai paparazzi e ai media. L’attrice e moglie del principe Harry è riapparsa alle sfilate di Parigi dopo circa dieci anni di assenza, rubando la scena a modelle, stilisti e celebrity. Invitata dal suo amico Pierpaolo Piccioli, neo direttore creativo di Balenciaga, la duchessa del Sussex ha preso posto tra gli ospiti della Paris Fashion Week, conquistando subito l’attenzione dei fotografi. Ma la serata, iniziata tra applausi e flash, si è chiusa con una gaffe che ha scatenato il dibattito sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
