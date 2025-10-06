L’affare Floridia s’ingrossa. Le accuse della presidente della Commissione di Vigilanza Rai a Mario Sechi e al nostro giornale stanno causando un terremoto politico. E così, se fino a sabato i parlamentari del centrodestra si limitavano a chiedere le scuse della senatrice pentastellata a Mario Sechi, ieri tutta la maggioranza è arrivata a chiederne le dimissioni per la chiara non imparzialità, intollerabile in chi esercita un ruolo come quello. Al contrario Pd e M5S- fedeli all’abitudine di mettersi sempre dalla parte sbagliata delle vicende- hanno alzato barricate per difendere la senatrice. Il loro motto dovrebbe essere “difendere l’indifendibile”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - M5S e Pd contro Libero. Ma il Centrodestra attacca: "Floridia incompatibile"