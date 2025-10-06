MO Madre Nazzaro ORP | Situazione drammatica per i cristiani

Roma, 6 ott. (askanews) – (Di Serena Sartini) La situazione “per i cristiani di Terra Santa è molto difficile, è drammatica”. L’auspicio è che “si arrivi presto a una pace stabile e duratura” per poi pensare alla ricostruzione “non solo materiale ma anche psicologica”. In tal senso, i pellegrinaggi avranno una impronta “missionaria”, ovvero insieme ai luoghi straordinari di fede e di storia, sarà un segno di vicinanza verso i cristiani così duramente colpiti da questa guerra. A parlare ad askanews è Madre Rebecca Nazzaro, direttrice dell’Opera Romana Pellegrinaggi (ORP), l’ufficio del Vicariato di Roma dedicato alla pastorale dei pellegrinaggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Terra Santa, Madre Nazzaro (ORP): "Pace duratura per ambo le parti"

