Lutto nel mondo dello sport | addio a Claudio Iodice
lutto nel mondo dello sport partenopeo per la scomparsa di Claudio Iodice. La notizia è stata diffusa dal presidente di Acquachiara, Franco Porzio.“Claudio Iodice è stato un grande allenatore di nuoto che ha fatto tanto per lo sport napoletano e italiano, professore ISEF e ha contribuito a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
