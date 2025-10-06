Lutto nel mondo dello sport | addio a Claudio Iodice

Napolitoday.it | 6 ott 2025

lutto nel mondo dello sport partenopeo per la scomparsa di Claudio Iodice. La notizia è stata diffusa dal presidente di Acquachiara, Franco Porzio.“Claudio Iodice è stato un grande allenatore di nuoto che ha fatto tanto per lo sport napoletano e italiano, professore ISEF e ha contribuito a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

