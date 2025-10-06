Lutto nel cinema | morto l’attore dalla lunga e straordinaria carriera
Lutto nel mondo del cinema e del teatro: si è spento all’età di 96 anni l’attore dalla carriera straordinaria e dalla presenza scenica inconfondibile. A dare la notizia è stato il suo agente, Phil Belfield, che ha ricordato l’artista con parole di profonda stima e riconoscenza: “John è stato un attore straordinario e ha avuto una carriera favolosa e variegata in tutti i settori dell’industria, tra cui il lavoro sul palcoscenico in oltre 70 produzioni, tra cui all’Old Vic, al National Theatre e alla Royal Shakespeare Company, e sullo schermo in numerosi ruoli, tra cui in Young Winston, Un lupo mannaro americano a Londra, Dragonworld, Persuasion, The Crown e più recentemente nel film Enys Men”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
