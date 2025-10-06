lutto in italia addio a una vera leggenda indimenticabile

Non era solo uno chef, ma un simbolo. Un uomo capace di trasformare ogni piatto in un racconto di vita, ogni sapore in un viaggio nella memoria collettiva italiana. La scomparsa di Aimo Moroni, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì 6 ottobre 2025, ha lasciato un vuoto profondo non solo a Milano ma in tutta Italia. Aveva 91 anni e, fino all’ultimo, il suo nome restava legato a una delle cucine più autentiche e raffinate del Paese: quella del celebre ristorante “Aimo e Nadia”, una vera istituzione nella guida Michelin. Leggi anche: Leggi anche: Aimo e Nadia, la coppia che ha rivoluzionato la cucina italiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

