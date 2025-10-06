L’utopia come tensione al bene può ancora salvare l’Occidente
Carlo Altini, professore di storia della filosofia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia: «L’idea di costruire paradisi in terra, come ci ha insegnato il Novecento, sfocia in esiti totalitari. Tuttavia, è altrettanto sbagliato vivere ripiegati sul presente». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: utopia - tensione
Bloccare tutto, letteralmente. Durante lo sciopero generale per Gaza e per la Flotilla, decine di manifestanti hanno occupato l’aeroporto “Galilei” di Pisa. Prima di entrare nello scalo c’è stato qualche momento di tensione con le forze dell’ordine, che hanno cerc Vai su Facebook