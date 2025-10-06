L’Urbino scappa con Vagnarelli ma il Montefano si rimette in carreggiata con Palmucci
1 MONTEFANO 1 CALCIO: Bartolini, Nisi, Boccioletti, Vagnarelli (12’ st Franca), Mazzaferri, Riggioni, Morelli, Gurini (31’ st Cusimano), Fiorani (31’ st Altobello), Palazzi (41’ st Pedinelli), Natale. All. Mariani. MONTEFANO: Strappini, Rosolani, Bernardi, Straccio (22’ st Bambozzi), Martedì, Galeotti, Nardacchione (1’ st Fossi), Frulla, Bonacci (22’ st Rombini), Palmucci, Castignani (17’ st Grassi) All. Bilò. Arbitro: Ciccioli di Fermo. Reti: 19’ pt Vagnarelli, 12’ st Palmucci. Note: 38’ st espulso Mazzaferri per doppia ammonizione. Pareggio giusto tra due squadre alla ricerca dei tre punti per rilanciarsi in classifica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Fermana scappa, l’Urbino trova il pari
