L’uomo più anziano del mondo compie 113 anni | ecco i segreti di longevità dell’ultracentenario brasiliano João Marinho Neto

João Marinho Neto, l’uomo più anziano del mondo secondo il Guinness World Records, ha compiuto 113 anni domenica 5 ottobre. Nato il 5 ottobre 1912 a Maranguape, nello stato brasiliano del Ceará, Neto è ora l’ultimo uomo sopravvissuto nato quell’anno ed è il 26° uomo più longevo di sempre, secondo Guinness. Il festeggiamento per il compleanno è stato organizzato dai suoi familiari. Parlando della propria longevità, Neto aveva dichiarato: “ Il segreto della mia vita lunga è essere circondato da brave persone e assicurarmi che i miei cari mi siano vicini ”. La nomina a uomo più anziano del mondo era avvenuta lo scorso novembre, quando Neto aveva 112 anni e 52 giorni, dopo la morte di John Tinniswood del Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it