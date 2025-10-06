L’universo in stile Bund Ironia e fantasia sulla tela Il messaggio ai giovani | | Si può vivere di arte
Bund potrebbe essere l’acronimo di Biografia di Un Noto Disegnatore, invece è la versione in chiave autoironica di bon da gninta, soprannome canzonatorio scelto dagli amici d’infanzia. Ma Daniel Bund, 39enne di Carpi, non si può certo definire un buono a nulla: pittore, scultore, autore, creatore di un intero pianeta di simpatici mostri: strabici, occhi gialli e sporgenti. Chi è seriamente Bund? "Mi piace definirmi un artista nel senso più totalizzante del termine, anche se è un po’ pretenzioso. Sperimento sempre tante tecniche. E vivo di arte". La sua passione ha un’età? "Disegno da quando sono bambino, ho riempito un migliaio di quaderni e diari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
