L' universo di Dragon Ball arriva nel cuore di Milano
Dal 3 al 13 ottobre, per la prima volta in Italia la Mondadori in Duomo ospita un pop up store (un negozio temporaneo, ndr) interamente dedicato alla saga creata da Akira Toriyama. Per l'occasione, il luogo si trasformerà in un vero e proprio viaggio nel mondo di Goku.
