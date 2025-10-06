L’Università ospita la presentazione del 24° rapporto annuale dell' Inps

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 ottobre, alle 11, l'aula magna del Palazzo centrale dell'Università di Catania ospiterà la presentazione del XXIV Rapporto Annuale INPS, uno dei più autorevoli strumenti di analisi e interpretazione del sistema economico e sociale del Paese. L'incontro, organizzato in collaborazione con.

