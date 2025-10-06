Luna piena ottobre 2025 | ogni nube emotiva si dissolve

Amica.it | 6 ott 2025

Siete pronti per un bagno di verità? Ogni luna piena lo porta, a dire la. verità. Così come porta con sé, il desiderio e la forza di lasciare andare percorsi, passioni e relazioni che non ci appartengono più. Ma questa luna piena ottobre 2025, la prima dell’autunno, ci ricorda che tutto accade nel momento giusto. Senza forzature. Così come la luna che torna a riempirsi, quando arriva il momento, così come la Natura e i suoi boschi e gli alberi che in autunno cominciano a perdere le foglie. Sono i primi passi per ricominciare. Per tornare a fiorire. Scopriamo a che orario poter vedere la luna piena ottobre 2025 nella sua splendida interezza. 🔗 Leggi su Amica.it

