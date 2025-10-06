Luna piena di ottobre 2025 | ecco perché sarà una Superluna Dove come e quando osservarla

Roma, 6 ottobre 2025 – La notte del 7 ottobre 2025 la Luna piena coinciderà con il perigeo, il punto dell'orbita in cui il satellite naturale si trova più vicino alla Terra. Sarà una Superluna, la prima dell'autunno, che apparirà fino al 7% più grande e circa il 15% più luminosa rispetto a una luna piena ordinaria. Che cos'è una Superluna. Il termine "superluna" non è scientifico, ma astronomicamente indica una luna piena che si verifica entro il 90% della distanza minima tra Terra e Luna. Poiché l'orbita lunare è ellittica, la distanza del satellite dal nostro pianeta varia ogni mese: al perigeo la Luna si trova a circa 356.

Si tratta della decima Luna Piena del 2025, la Luna del Raccolto, che quest'anno arriverà un po' in ritardo, il 7 ottobre. È la prima volta negli ultimi cinque anni che questa Luna cade in ottobre. L'istante esatto di plenilunio si verificherà alle 05

