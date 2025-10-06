La data da ricordare non è il 7 ottobre, quella dell'attacco brutale di Hamas a Israele e la cattura di ostaggi civili che ha scatenato la dura reazione dello Stato ebraico e la crisi di Gaza. Francesca Albanese, la controversa relatrice per le Nazioni Unite sulla Palestina, in una intervista a 4 di Sera, su Rete 4, afferma che sarebbe più giusto ricordare il 9 ottobre. Il motivo lo spiega così. Albanese è chiamata a commentare lo striscione sul "7 ottobre giornata della Resistenza palestinese" che era in testa al corteo Pro Gaza di Roma. "Non mi sembra giusto, non mi sembra corretto, nel senso che la resistenza palestinese ha almeno 60 anni, quindi mi sembra una provocazione", dice la relatrice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultimo oltraggio, Albanese: "Italiani ottusi e ignoranti. La vera data da ricordare..."