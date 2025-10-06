Luisa Asteggiano uccisa a Formentera fermato il compagno con l' accusa di omicidio | è l' imprenditore Ivan Sauna

Femminicidio a Formentera. Protagonisti due italiani. La vittima si chiama Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra, in provincia di Cuneo. Il compagno è stato arrestato con. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna

Luisa Asteggiano, italiana trovata morta a Formentera: il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio

luisa asteggiano uccisa formenteraLuisa Asteggiano, italiana trovata morta a Formentera: il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio - E' statao fermato per omicidio Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arstizio, interrogato per la morte della donna di 45 anni morta a Formentera. msn.com scrive

luisa asteggiano uccisa formenteraItaliana uccisa a Formentera, interrogato il compagno: è un noto imprenditore - La Guardia Civil spagnola indaga sulla morte di una 45enne italiana a Formentera, trovata senza vita ieri mattina (5 ottobre) in un appartamento dell'isola, in località Es Pujols. Riporta msn.com

