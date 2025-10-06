Luisa Asteggiano italiana trovata morta a Formentera | il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio
E' statao fermato per omicidio Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arstizio, interrogato per la morte della donna di 45 anni morta a Formentera. L'uomo, titolare di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: luisa - asteggiano
Luisa Asteggiano, italiana trovata morta a Formentera: il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio - E' statao fermato per omicidio Ivan Sauna, 51 anni, originario di Busto Arstizio, interrogato per la morte della donna di 45 anni morta a Formentera. Da ilmessaggero.it