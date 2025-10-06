Luisa Asteggiano chi è la donna uccisa a Formentera | la relazione con Ivan Sauna le liti continue e l' omicidio brutale
Si chiama Luisa Asteggiano la donna italiana trovata morta a Formentera, nel suo appartamento di Es Pujol domenica mattina. Secondo la Guardia Civil, sarebbe stata uccisa dal. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: luisa - asteggiano
Luisa Asteggiano, italiana trovata morta a Formentera: il compagno Ivan Sauna fermato per omicidio
Luisa Asteggiano uccisa a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
Luisa Asteggiano «uccisa di botte» a Formentera, fermato il compagno con l'accusa di omicidio: è l'imprenditore Ivan Sauna
Luisa Asteggiano, chi è la donna uccisa a Formentera: la relazione con Ivan Sauna, le liti continue e l'omicidio brutale - Si chiama Luisa Asteggiano la donna italiana trovata morta a Formentera, nel suo appartamento di Es Pujol domenica mattina. Segnala leggo.it
Luisa Asteggiano, italiana morta a Formentera. La pista è l'omicidio: fermato il compagno - Sarebbe stata uccisa Luisa Asteggiano, la donna italiana di 45 anni trovata senza vita a Formentera ieri mattina. Secondo iltempo.it