Luigi Manes - Stand up comedy
"Mic Drop Eventi e Doppio Malto Verona Fiera presentano: Luigi Manes.? Inizio spettacolo ore 21:30? Se per cena, arrivare entro le 20.30? ingresso gratuito su prenotazioneLuigi Manes nasce sottoforma di neonato per facilitare il parto a Ciampino, dove c’è l’aeroporto in cui atterrarono. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: luigi - manes
San Luigi: il regno della risata - 2026, dopo il successo dell’anno scorso, torna San Luigi Comedy Night, la rassegna di cinque appuntamenti con altrettanti artisti e artiste di spicco nel panorama della ... Da msn.com