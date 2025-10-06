L' Uefa dice sì a Milan-Como in Australia | Ma in via eccezionale

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante la mediazione del presidente Figc Gravina per convincere l'Esecutivo, ma il numero 1 Ceferin precisa: "Decisione sofferta e eccezionale, non deve essere considerata un precedente". Perché la Uefa non vuole che si ripeta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

