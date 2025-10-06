Prestando la voce a Elizabeth Bennet nell'adattamento di Orgoglio e pregiudizio di Audible Ludovica Martino chiude un cerchio. E, in questo momento della sua vita, sente di essere diventata finalmente un'adulta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ludovica Martino: «Dopo tanti anni ho imparato a non annullare più i miei desideri e i miei bisogni in una relazione. I figli? L'orologio biologico mi mette ansia, ma non so se sia giusto metterli al mondo con quello che sta accadendo»