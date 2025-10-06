Ludovica Martino | Dopo tanti anni ho imparato a non annullare più i miei desideri e i miei bisogni in una relazione I figli? L' orologio biologico mi mette ansia ma non so se sia giusto metterli al mondo con quello che sta accadendo

Prestando la voce a Elizabeth Bennet nell'adattamento di Orgoglio e pregiudizio di Audible Ludovica Martino chiude un cerchio. E, in questo momento della sua vita, sente di essere diventata finalmente un'adulta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ludovica Martino: «Dopo tanti anni ho imparato a non annullare più i miei desideri e i miei bisogni in una relazione. I figli? L'orologio biologico mi mette ansia, ma non so se sia giusto metterli al mondo con quello che sta accadendo»

Ludovica Martino, da Skam Italia fino a Marta - Una storia molto tenera di emancipazione e ricerca della libertà nella Calabria anni '40 e soprattutto di amicizia tra Marta (Ludovica Martino), ragazza madre e Lorenzo (Marco Leonardi), omosessuale ... Secondo ansa.it

