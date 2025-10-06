Lucia Bronzetti lotta ma Yue Yuan si guadagna secondo turno e Paolini a Wuhan
Dopo due ore e 21 minuti di lotta furiosa, è Yue Yuan a guadagnarsi il pass per il secondo turno del WTA 1000 di Wuhan contro Lucia Bronzetti. Sarà la cinese, mercoledì, la prima avversaria di Jasmine Paolini in una vera e propria rivincita del Roland Garros, soprattutto per l’inattesa piega che a un certo punto rischiò di prendere quel match. 7-6(2) 7-6(1) il risultato a favore della classe 1998 di Yangzhou. Subito due palle break a favore di Bronzetti, con Yuan che però le annulla efficacemente; la terza la spreca l’italiana rispondendo lunga sulla seconda. La cinese è poi la prima a prendere il largo sull’1-3, ma dopo un game durissimo, solo il primo di una lunga serie, l’italiana riesce a rientrare alla terza opportunità, dopo che aveva prima mancato con palle banali altre possibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it
