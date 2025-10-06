Luci d' Artista Dante Santoro | Vecchie e brutte per costare milioni ce ne vogliono nuove
“In 20 anni sono stati spesi più di 50 milioni di euro ed è assurdo rivedere, per larghi tratti, le stesse installazioni di Luci d’Artista per di più brutte”. Lo dichiara il consigliere comunale della Lega di Salerno Dante Santoro che spiega: "De Luca aveva ragione quando ha dichiarato che le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: luci - artista
Luci d'Artista 2025/2026: bando da 100mila euro per l'affidamento del Piano di Sicurezza e di impiego (Safety e Security)
Salerno, 10 milioni per i lavori al centro agroalimentare: De Luca spoilera “Luci d’Artista”
Luci d'Artista 2025: siglato l'accordo con la Sim Luce Srl, al via l'installazione delle opere da fine settembre
Salerno, spuntano le installazioni di Luci d’Artista: curiosità a Piazza della Libertà Vai su Facebook
Luci d’Artista, Dante Santoro: vecchie e brutte per costare milioni - L'articolo Luci d’Artista, Dante Santoro: vecchie e brutte per costare milioni proviene da OttoPagine. msn.com scrive
“Luci d’artista” a Salerno: al via il montaggio delle luminarie - Una delle principali novità riguarda le aree a maggiore attrazione turistica, dove saranno posizionate nuove figure luminose ... Come scrive infocilento.it