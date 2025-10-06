Lucca Comics & Games 2025 French Kiss Movie Cosplay & Fantasy
La grande musica di Lucca Comics & Games torna ad animare il Centro Storico con un parterre eccezionale di ospiti italiani e internazionali. A firmare la colonna sonora del festival Andrea Rock, frontman dell’Area Music, che curerà la playlist che sarà trasmessa in filodiffusione nelle piazze e nei padiglioni del festival. I BIG ITALIANI E LE MAJOR DISCOGRAFICHE TORNANO AL FESTIVAL. Lucca Comics & Games presenta una line up degna dei maggiori festival musicali, con artisti che hanno registrato sold out negli stadi di tutta Italia e scritto la storia della nostra musica. Il 29 ottobre torna a Lucca per il terzo anno consecutivo Max Pezzali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: lucca - comics
Lucca Comics & Games 2025, tutte le novità della nuova edizione
Lucca Comics & Games all’Expo di Osaka: tutte le attività nel Padiglione Italia
Lucca Comics and Games al centro della settimana dedicata alla Toscana all’Expo di Osaka
Si avvicina sempre di più Lucca Comics & Games 2025, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre, e nei giorni scorsi sono stati svelati tutti gli ospiti di questa edizione. Il Teatro del Giglio sarà palcoscenico di un grande evento musicale: ad aprire la program Vai su Facebook
Ancora una volta Lucca Comics & Games celebra la sua anima più autentica: il fumetto. Oltre 90 editori, padiglioni monografici, anteprime, edizioni speciali e centinaia di autori pronti a incontrare il pubblico. Un festival che trasforma la città in una vera e - X Vai su X
Lucca Comics & Games 2025: La più grande di sempre! - Lucca Comics & Games 2025 si annuncia come l'edizione più ricca di sempre. Da gamesource.it
Lucca Comics and Games 2025: il programma degli eventi gaming, LEGO e Funko - Fervono i preparativi per la prossima edizione del Lucca Comics and Games: ecco il programma completo degli eventi a tema Gaming, LEGO e Funko ... Secondo everyeye.it