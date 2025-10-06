Lucca Comics & Games 2025 French Kiss Movie Cosplay & Fantasy

La grande musica di Lucca Comics & Games torna ad animare il Centro Storico con un parterre eccezionale di ospiti italiani e internazionali. A firmare la colonna sonora del festival Andrea Rock, frontman dell’Area Music, che curerà la playlist che sarà trasmessa in filodiffusione nelle piazze e nei padiglioni del festival. I BIG ITALIANI E LE MAJOR DISCOGRAFICHE TORNANO AL FESTIVAL. Lucca Comics & Games presenta una line up degna dei maggiori festival musicali, con artisti che hanno registrato sold out negli stadi di tutta Italia e scritto la storia della nostra musica. Il 29 ottobre torna a Lucca per il terzo anno consecutivo Max Pezzali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

