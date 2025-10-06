Luca Talarico di Carioca è il quarto Boss in Incognito 2025

Ultimo appuntamento stagionale per Boss in Incognito 11. Elettra Lamborghini arriva a Settimo Torinese alla Carioca Spa, dove ad attenderla c’è Luca Talarico, azionista e membro del CdA dell’azienda pronto a infiltrarsi, sotto mentite spoglie, tra i suoi dipendenti. Boss in Incognito 11: chi è Luca Talarico, azionista e membro del cda di Carioca Spa. Carioca Spa è una storica azienda italiana, leader nella produzione di pennarelli, penne e prodotti ideati per sviluppare la creatività dei bambini. L’ headquarter di Settimo Torinese conta 140 dipendenti con un fatturato di 36 milioni di euro. Ogni giorno vengono prodotti circa 1 milione di pennarelli, esportati in oltre 90 Paesi nel mondo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Luca Talarico di Carioca è il quarto Boss in Incognito 2025

In questa notizia si parla di: luca - talarico

Chi è Luca Talarico, azionista e membro del consiglio di amministrazione di Carioca a Boss in incognito

Luca Talarico si calerà nei panni del boss per conto dell’amministratore delegato Enrico Toledo Vai su Facebook

Chi è Luca Talarico di Carioca Spa, la famosa azienda di colori, e quanto guadagna - Luca Talarico è azionista e consigliere del Cda di Carioca, la famosa azienda di colori dal successo intramontabile. Secondo money.it

Chi è Luca Talarico, azionista di Carioca protagonista di un episodio di Boss in incognito - Luca Talarico: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul manager protagonista dello show Boss in incognito. Segnala donnaglamour.it