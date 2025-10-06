Luca Guadagnino incantato da Julia Roberts A Los Angeles il regista italiano ha sfilato sul red carpet del suo nuovo film After the Hunt | Dopo la caccia
L os Angeles, 6 ott. (askanews) – Luca Guadagnino incantato da Julia Roberts. A Los Angeles il regista italiano ha sfilato sul red carpet del suo nuovo film, “After the Hunt: Dopo la caccia”, già presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, Fuori concorso, e ha ribadito quanto si senta fortunato ad avere avuto l’opportunità di lavorare con l’attrice. “Julia è cinema, è amicizia, è femminilità”, ha detto in francese, intervistato dalla France presse: “Sono così felice di aver avuto l’opportunità di lavorare con lei e di aver trovato grazie a questa collaborazione anche un’amicizia molto forte”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
