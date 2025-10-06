Luca Coscioni da Orvieto la rotta 2026 | cinque cantieri per i diritti
Il XXII Congresso dell’Associazione Luca Coscioni si è concluso a Orvieto il 5 ottobre 2025, fissando cinque priorità per il 2026 e confermando gli incarichi ai vertici. Una rotta che punta su diritti, scienza e cittadinanza attiva, con l’impegno a far valere le tutele anche nelle aule di giustizia, quando necessario. Orvieto, calendario e leadership . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
