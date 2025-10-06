Louis Buffon esordisce in serie A | l' emozione di mamma Alena Seredova e la gioia della sorellina
Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi e Alena Seredova, è sceso in campo per il suo debutto in Serie A con la maglia del Pisa nella partita contro il Bologna di domenica 5 ottobre. Con il ruolo di esterno, il 17enne ha preso il posto di Nzola per giocare gli ultimi minuti della sfida, momento. 🔗 Leggi su Today.it
louis - buffon
La dinastia continua 19 novembre 1995 ? 5 ottobre 2025 Nel corso di Bologna-Pisa è entrato Louis Buffon, figlio di Gianluigi, facendo il suo esordio assoluto in Serie A Classe 2007, ala sinistra, aveva già debuttato con la formazione allenata da Alberto Vai su Facebook
Gioia #Buffon, il figlio Louis fa il suo esordio in Serie A durante Bologna-Pisa
Louis Buffon esordisce in Serie A: il parallelo con papà Gigi e la reazione di mamma Alena Seredova - Alberto Gilardino, ex compagno di Nazionale del papà Gigi Buffon, ha lanciato il figlio ancora 17enne nel match che i toscani ... Riporta msn.com
Louis Buffon come papà Gigi: esordio in Serie A a 17 anni in Bologna-Pisa! - Il giovane esterno, figlio del campione del mondo e leggenda della Juve, è entrato al 77’ al Dall’Ara. Come scrive tuttosport.com