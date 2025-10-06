Louis Buffon esordisce in serie A | l' emozione di mamma Alena Seredova e la gioia della sorellina

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Louis Thomas Buffon, figlio di Gianluigi e Alena Seredova, è sceso in campo per il suo debutto in Serie A con la maglia del Pisa nella partita contro il Bologna di domenica 5 ottobre. Con il ruolo di esterno, il 17enne ha preso il posto di Nzola per giocare gli ultimi minuti della sfida, momento. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: louis - buffon

Louis Thomas Buffon, notte da ricordare in Torino Pisa: il figlio della leggenda Gianluigi ha fatto il suo esordio stagionale e in Coppa Italia. Come è andata

Pisa, esordio in Prima Squadra per Louis Buffon nella Torino di Gigi. Alena Seredova emozionata

Louis Buffon sfida papà Gigi: la reazione dopo l’esordio in Coppa Italia

louis buffon esordisce serieLouis Buffon esordisce in Serie A: il parallelo con papà Gigi e la reazione di mamma Alena Seredova - Alberto Gilardino, ex compagno di Nazionale del papà Gigi Buffon, ha lanciato il figlio ancora 17enne nel match che i toscani ... Riporta msn.com

louis buffon esordisce serieLouis Buffon come papà Gigi: esordio in Serie A a 17 anni in Bologna-Pisa! - Il giovane esterno, figlio del campione del mondo e leggenda della Juve, è entrato al 77’ al Dall’Ara. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Louis Buffon Esordisce Serie