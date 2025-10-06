Lotto | doppietta in Campania da 50mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto sorride alla Campania. Nell’estrazione di sabato 4 ottobre, come riporta Agipronews, realizzata una vincita totale di 50mila euro distribuita in due premi da 25mila euro ciascuno, entrambi con tre ambi e un terno: la prima a Castel Volturno, in provincia di Caserta, presso la Strada Statale 7 Quater Domitiana, mentre la seconda in piazza della Repubblica a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6,17 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 997,1 milioni di euro da inizio anno. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto: doppietta in Campania da 50mila euro

In questa notizia si parla di: lotto - doppietta

Lotto – Due vincite nel Lazio: a Gaeta e Roma doppietta da oltre 43mila euro Il #Lazio esulta con il Lotto. Nell’ultimo | http://tg24.info | https://tg24.info/lotto-due-vincite-nel-lazio-a-gaeta-e-roma-doppietta-da-oltre-43mila-euro/?utm_source=twitter&utm_medium - X Vai su X

Haaland e gli assist di KDB. La doppietta di Rasmus Hojlund contro lo Sporting CP ha permesso al Napoli di conquistare la prima vittoria della stagione in Champions League Vai su Facebook

Lotto: a Castel Volturno e Sant’Antimo doppietta da 50mila euro - Nell’estrazione di sabato 4 ottobre, come riporta Agipronews, realizzata una vincita totale di 50mila euro distribuita in due ... Da pupia.tv

Lotto, a Napoli e provincia vinti oltre 105mila euro - Nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 settembre, come riporta Agipronews, a Napoli e provincia sono stati vinti totali ... Si legge su msn.com