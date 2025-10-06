Lotta al degrado notturno c' è la proposta della Lega | Street tutor per una movida sicura

Ferraratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dopo anni di richieste e ben 15 episodi di vandalismo registrati solo nella scorsa stagione ai Lidi, il gruppo Lega di Comacchio vuole dire basta al degrado della movida notturna e punta su uno strumento di prevenzione che ha già dato ottimi risultati in altre città dell’Emilia-Romagna: gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lotta - degrado

Lotta al degrado, rimosse le carcasse di 31 biciclette abbandonate in varie zone della città

Lotta a illegalità e degrado: Municipale schierata in centro. Il commissario: “Più controlli”

Marchetti: "Lotta al degrado, non solo slogan"

Cerca Video su questo argomento: Lotta Degrado Notturno C