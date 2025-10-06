L’ospedale di Santarcangelo raggiunge il traguardo dei 150 anni evento celebrativo al Supercinema

È stato un pomeriggio di festa quello che si è tenuto domenica, 5 ottobre, al C’entro Supercinema per celebrare i 150 anni dell’ospedale Franchini e la Giornata nazionale degli ospedali storici italiani promossa da Acosi – Associazione culturale ospedali storici italiani. Circa 180 le persone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

“Prendersi cura”: si festeggiano i 150 anni dell’ospedale di Santarcangelo

