L’ospedale di Santarcangelo raggiunge il traguardo dei 150 anni evento celebrativo al Supercinema
È stato un pomeriggio di festa quello che si è tenuto domenica, 5 ottobre, al C’entro Supercinema per celebrare i 150 anni dell’ospedale Franchini e la Giornata nazionale degli ospedali storici italiani promossa da Acosi – Associazione culturale ospedali storici italiani. Circa 180 le persone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: ospedale - santarcangelo
“Prendersi cura”: si festeggiano i 150 anni dell’ospedale di Santarcangelo
“Prendersi cura”: si festeggiano i 150 anni dell’ospedale di Santarcangelo
Santarcangelo oggi festeggia i 150 anni dell’ospedale ’Franchini’. L’appuntamento è al Supercinema, a partire dalle 17. Interverranno tra gli... Vai su Facebook
RADIOLOGIA OSPEDALE SANT’ARCANGELO, LACORAZZA: STABILIZZARE SERVIZI E DIRITTI - X Vai su X