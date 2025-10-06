L' oroscopo di oggi
Ariete ??. Inizi una settimana importante per le questioni pratiche e familiari. Caro Ariete, in questo lunedì prevale ancora la necessità di osservare bene le dinamiche che stai vivendo, per poi agire in seguito con maggiore forza e incisività. Mercurio in opposizione nella Bilancia mi racconta di un tuo possibile stato di agitazione: se ci sono situazioni che non sopporti più o se le responsabilità eccessive, limitano troppo il tuo tempo; oggi farai sentire la tua voce. Nei sentimenti stai ripartendo con la certezza che chi è al tuo fianco deve saperti stimolare a 360 gradi. Le mezze misure non fanno per te: tu desideri il coraggio della passione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: oroscopo - oggi
Oroscopo di oggi giovedì 17 luglio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 14 luglio 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 14 luglio 2025
L'OROSCOPO DI OGGI Domenica 5 ottobre 2025 #oroscopo Vai su Facebook
Oroscopo di oggi, lunedì 6 ottobre 2025 - Cresce la volontà di trovare stabilità nella coppia, mentre i single dovranno essere più coraggiosi con i nuovi appuntamenti. Si legge su alfemminile.com
L'oroscopo di oggi - lunedì 6 ottobre 2025 - Caro Ariete, in questo lunedì prevale ancora la necessità di osservare bene le dinamiche che stai vivendo, per poi agire in seguit ... Lo riporta ilgiornale.it