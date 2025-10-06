L' oroscopo di oggi

Ariete ??. Inizi una settimana importante per le questioni pratiche e familiari. Caro Ariete, in questo lunedì prevale ancora la necessità di osservare bene le dinamiche che stai vivendo, per poi agire in seguito con maggiore forza e incisività. Mercurio in opposizione nella Bilancia mi racconta di un tuo possibile stato di agitazione: se ci sono situazioni che non sopporti più o se le responsabilità eccessive, limitano troppo il tuo tempo; oggi farai sentire la tua voce. Nei sentimenti stai ripartendo con la certezza che chi è al tuo fianco deve saperti stimolare a 360 gradi. Le mezze misure non fanno per te: tu desideri il coraggio della passione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

