Il prezzo dell'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, avvicinandosi alla soglia simbolica dei 4.000 dollari l'oncia. Un traguardo che solo pochi mesi fa sembrava lontano, ma che oggi appare sempre più vicino grazie a una combinazione di fattori senza precedenti. Secondo i dati più recenti, il metallo prezioso ha toccato i 3.932,02 dollari l'oncia, segnando un incremento dell'1,2% in una sola giornata. Si tratta di un rally impressionante che sta attirando l'attenzione non solo degli investitori istituzionali, ma anche di risparmiatori e piccoli investitori alla ricerca di un bene rifugio sicuro in tempi di incertezza.

L'oro torna a essere prezioso: perché questa febbre divampa ora?