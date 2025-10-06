Lorenzo Musetti | La partita contro Auger-Aliassime è una chance per Torino Sinner? E’ partito Vagnozzi non preoccupato

Lorenzo Musetti si è imposto quest’oggi nel derby tricolore con Luciano Darderi nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina). Col punteggio di 7-5 7-6 (1) il toscano si è imposto, riuscendo a gestire bene le fasi critiche della partita e sfruttando anche qualche errore di troppo dell’italo-argentino. Una partita, comunque, di alto livello, come l’ha definita Lorenzo in conferenza stampa. “ Luciano ha giocato davvero bene, soprattutto nel secondo set vi è stata grande intensità e qualità. Le palle sono pesanti a causa dell’umidità, le condizioni sono lente. La chiave è stata il servizio, che nelle situazioni difficili, mi ha permesso di salvarmi ed evitare un terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

