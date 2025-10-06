Lorenzo Musetti | Darderi mi ha sorpreso ho dovuto alzare il mio livello Queste condizioni mi piacciono

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti fa un altro piccolo passo avanti verso la qualificazione alle ATP Finals di Torino, battendo in due set un ottimo Luciano Darderi e avanzando agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai 2025. Il toscano si è aggiudicato il derby azzurro di terzo turno con il punteggio di 7-5 7-6 dopo 2 ore e 11 minuti di gioco, dovendo esprimere un tennis di alto profilo per avere la meglio sull’italo-argentino. Musetti, n.8 del seeding, conquista dunque il secondo successo consecutivo a Shanghai e se la vedrà agli ottavi di finale con il temibile canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n.12) in uno scontro diretto fondamentale per la corsa verso Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it

lorenzo musetti darderi mi ha sorpreso ho dovuto alzare il mio livello queste condizioni mi piacciono

© Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Darderi mi ha sorpreso, ho dovuto alzare il mio livello. Queste condizioni mi piacciono”

In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti

Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0

Lorenzo Musetti è il nuovo volto di Bottega Veneta: eleganza a tutto campo

ATP Washington, Lorenzo Musetti in rotta di collisione con de Minaur e Medvedev. Cobolli nell’ottavo di Tiafoe

lorenzo musetti darderi haA Shanghai Musetti vince il derby con Darderi e va agli ottavi - Lorenzo Musetti ha battuto Luciano Darderi ed è approdato agli ottavi di finale del "Rolex Shanghai Masters", il penultimo torneo Atp 1 ... Secondo italpress.com

lorenzo musetti darderi haMusetti, altro passo verso le Finals: Darderi ko. Chi sfida agli ottavi di Shanghai - Il carrarino vince in due combattuti set il derby azzurro e prosegue la sua rincorsa per Torino: "Giocare contro un amico è sempre particolare" ... Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Musetti Darderi Ha