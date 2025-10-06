Lorenzo Musetti | Darderi mi ha sorpreso ho dovuto alzare il mio livello Queste condizioni mi piacciono

Lorenzo Musetti fa un altro piccolo passo avanti verso la qualificazione alle ATP Finals di Torino, battendo in due set un ottimo Luciano Darderi e avanzando agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai 2025. Il toscano si è aggiudicato il derby azzurro di terzo turno con il punteggio di 7-5 7-6 dopo 2 ore e 11 minuti di gioco, dovendo esprimere un tennis di alto profilo per avere la meglio sull’italo-argentino. Musetti, n.8 del seeding, conquista dunque il secondo successo consecutivo a Shanghai e se la vedrà agli ottavi di finale con il temibile canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n.12) in uno scontro diretto fondamentale per la corsa verso Torino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Darderi mi ha sorpreso, ho dovuto alzare il mio livello. Queste condizioni mi piacciono”

