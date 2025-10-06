L’oratorio di Pratocentenario invaso dall’acqua del Seveso Il don lancia la sfida | Torneremo a far vivere gli spazi
Milano, 6 ottobre 2025 – Acqua, fango, muri sporchi, silenzio e smarrimento. Questo ha lasciato la piena del Seveso nell’ oratorio di Pratocentenaro, della parrocchia San Dionigi, colpito al cuore dall’esondazione per la seconda volta in due anni. Sommersa la palestra, che si trova a un livello più basso rispetto alla strada e che a ogni piena diventa una piscina, la sala polifunzionale, gli spazi dell’ associazione San Vincenzo che custodivano beni di prima necessità per i più fragili. Don Plumari, Milano, 5 Ottobre 2025, AnsaAndrea Fasani “Danni per 250mila euro” è la stima di don Andrea Plumari, coadiutore dell’oratorio che sui canali social e sul sito della parrocchia ha lanciato la raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
